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CSC’nin faaliyet geliri Ocak-Ağustos döneminde %9,2 arttı

Çarşamba, 21 Eylül 2022 11:34:09 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Tayvan’ın en büyük çelik üreticisi China Steel Corporation (CSC) bu yılın Ağustos ayında karbon çelik satışlarının 707.552 mt seviyesinde yer alırken, yılın Ocak-Ağustos döneminde ise, şirketin karbon çelik satışları 6,07 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Ağustos ayında CSC’nin faaliyet geliri aylık %7,3 düşüşle 36,27 milyar NTD (1,15 milyar $) olurken, faaliyet kârı Temmuz ayında kaydedilen 2,25 milyar NTD kâra kıyasla 418,6 milyon NTD (13,3 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Yılın ilk sekiz ayında ise CSC’nin faaliyet geliri yıllık %9,2 artışla 324,27 milyar NTD (10,31 milyar $) seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde şirket geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 49,9 milyar NTD kâra kıyasla 28,91 milyar NTD (919,5 milyon $) faaliyet kârı kaydetti.


Etiketler: Tayvan Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Mali Sonuçlar CSC 

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