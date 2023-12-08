﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

CPCA: Çin’de perakende araç satışları Kasım ayında %25 yükseldi

Cuma, 08 Aralık 2023 10:45:27 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Binek Araç Birliği’nin (CPCA) yaptığı açıklamaya göre, ülkenin perakende binek araç satışları Kasım ayında yıllık bazda %25 artışla, aylık bazda yatay seyrederek 2,06 milyon adet seviyesinde yer aldı.

Elektrikli araç satışları ise aylık %2 ve yıllık %50 artışla 783.000 adet seviyesinde kaydedildi.

Yılın başından 30 Kasım’a kadar olan dönemde Çin’in perakende araç satışları %5 artışla 19,33 milyon adet seviyesinde kaydedilirken elektrikli araç satışları ise yıllık %34 artışla 6,74 milyon adet seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Otomotiv 

Benzer Haber ve Analizler

CPCA: Çin’in elektrikli araç satışları 2024 yılında büyük bir artış gösterecek

07 Ara | Çelik Haberler

Çin’in toptan elektrikli araç satışlarının Kasım ayında %29 artması bekleniyor

05 Ara | Çelik Haberler

Çin’de ağır kamyon satışları Kasım ayında %61 arttı

01 Ara | Çelik Haberler

Çin’de otomobil satıcılarının stok uyarı endeksi Kasım ayında %60,4 oldu

01 Ara | Çelik Haberler

CPCA: Çin’de perakende araç satışları 1-26 Kasım döneminde %17 yükseldi

30 Kas | Çelik Haberler

Çin’in perakende binek araç satışlarının Kasım ayında %26 artması bekleniyor

27 Kas | Çelik Haberler

CPCA: Çin’de perakende araç satışları 1-19 Kasım döneminde %19 yükseldi

23 Kas | Çelik Haberler

Çin’in binek araç satışları Ocak-Ekim döneminde %7,5 yükseldi

13 Kas | Çelik Haberler

CAAM: Çin’in otomobil satışları Ocak-Ekim döneminde %9,1 arttı

13 Kas | Çelik Haberler

Çin’de otomobil satıcılarının stok endeksi Ekim ayında 1,7 oldu

10 Kas | Çelik Haberler