CPCA: Çin’de perakende araç satışları Kasım ayında %25 yükseldi

Cuma, 08 Aralık 2023 10:45:27 (GMT+3) | Şanghay

Çin Binek Araç Birliği’nin (CPCA) yaptığı açıklamaya göre, ülkenin perakende binek araç satışları Kasım ayında yıllık bazda %25 artışla, aylık bazda yatay seyrederek 2,06 milyon adet seviyesinde yer aldı.

Elektrikli araç satışları ise aylık %2 ve yıllık %50 artışla 783.000 adet seviyesinde kaydedildi.

Yılın başından 30 Kasım’a kadar olan dönemde Çin’in perakende araç satışları %5 artışla 19,33 milyon adet seviyesinde kaydedilirken elektrikli araç satışları ise yıllık %34 artışla 6,74 milyon adet seviyesinde yer aldı.