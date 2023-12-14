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CPCA: Çin’de perakende araç satışları 1-10 Aralık döneminde %7 yükseldi

Perşembe, 14 Aralık 2023 10:28:40 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Binek Araç Birliği’nin (CPCA) yaptığı açıklamaya göre, ülkenin perakende binek araç satışları 1-10 Aralık döneminde aylık %8, yıllık %7 artışla 475.000 adet seviyesinde yer aldı.

Elektrikli araç satışları ise aylık %3 ve yıllık %8 artışla 187.000 adet seviyesinde kaydedildi.

Yılın başından 10 Aralık’a kadar olan dönemde Çin’in perakende araç satışları %5 artışla 19,82 milyon adet seviyesinde kaydedilirken elektrikli araç satışları ise yıllık %34 artışla 6,99 milyon adet seviyesinde yer aldı.

11-12 Aralık tarihlerinde Pekin’de düzenlenen çalıştayda eski araçlarla yapılan takaslarla araç piyasasındaki tüketimin artırılmasının hedeflendiği belirtildi. Çin’de perakende binek araç satışlarının yılın geri kalanında artış göstermesi bekleniyor.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Otomotiv 

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