CPCA: Çin’de elektrikli araçların pazar payı 2023’te %35,7 oldu

Çarşamba, 10 Ocak 2024 11:06:33 (GMT+3) | Şanghay

Çin Binek Araç Birliği’nin (CPCA) yaptığı açıklamaya göre, ülkenin perakende binek araç satışları Aralık ayında aylık %13,1 ve yıllık %8,5 artışla 2,35 milyon adet seviyesinde yer aldı.

Elektrikli araç satışları ise aylık %12,1 ve yıllık %47,3 artışla 945.000 adet seviyesinde kaydedildi. Aralık ayında elektrikli araçların pazar payı önceki yıla kıyasla 10,6 puan artışla %40,2 seviyesine çıktı.

2023 yılında Çin’in perakende araç satışları %5,6 artışla 21,7 milyon adet seviyesinde kaydedilirken elektrikli araç satışları ise yıllık %36,2 artışla 7,74 milyon adet seviyesinde yer aldı. Bahsi geçen dönem içinde elektrikli araçların pazar payı 8,1 puan artışla %35,7’ye yükseldi.