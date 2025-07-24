Corinth Pipeworks Yunanistan-Kuzey Makedonya doğal gaz hattına boru tedarik edecek

Belçika merkezli Cenergy Holdings’in çelik boru birimi Yunan çelik boru tedarikçisi Corinth Pipeworks, bölgesel enerji güvenliğini artırmak, tedarik kaynaklarını çeşitlendirmek ve temiz enerji geçişini desteklemek amacıyla tasarlanan bir enerji girişimi olan Yunanistan-Kuzey Makedonya doğal gaz bağlantı hattı projesinde önemli bir rol üstlendiğini açıkladı.

Şirket, boru hattının Kuzey Makedonya bölümü için hidrojen taşımaya uygun 28 inç, spiral kaynaklı hat borusu tedarik ederek Avrupa’nın stratejik enerji altyapısının önde gelen tedarikçilerinden biri olma konumunu pekiştirecek.

Yunanistan merkezli DESFA ve Kuzey Makedonya merkezli NOMAGAS tarafından ortaklaşa geliştirilen ve 123 kilometrelik bir boru hattı olan Yunanistan-Kuzey Makedonya bağlantı hattının, 2027 yılının ilk yarısında devreye alınması bekleniyor. Boru hattı, iki ülkenin doğal gaz sistemlerini birbirine bağlayarak enerji erişimi ve tedarik güvenliğine katkı sağlayacak.