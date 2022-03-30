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Corinth Pipework Avustralya’daki Port Kembla yanal boru hattı projesine boru tedarik edecek

Çarşamba, 30 Mart 2022 10:35:25 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Belçika merkezli Cenergy Holdings’in çelik boru birimi Atina merkezli Yunan çelik boru tedarikçisi Corinth Pipeworks Avustralya merkezli Jemena Asset Management’ın Port Kembla yanal boru hattı projesine boru tedarik edeceğini açıkladı.

Corinth Pipeworks %100’e kadar hidrojen taşıma sertifikalı yaklaşık 13 km 18” çapında yüksek frekanslı kaynaklı hat borusu tedarik edecek. Yüksek frekanslı kaynaklı borular Corinth’in Yunanistan’daki tesisinde üretilecek ve Avustralya’ya bu yıl içinde teslimatı yapılacak.

Gaz boru hattının inşası kurulacak Port Kembla Enerji Terminali’ni mevcut 797 km’lik Doğu Gaz Boru Hattı’na bağlayacak.


Etiketler: boru borular Avustralya Okyanusya 

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