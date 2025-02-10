CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Ocak ayının sonunda %1,8 artarken, stoklar yükseldi

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin Ocak ayının sonunda (21-31 Ocak), Ocak ayı ortasına (11-20 Ocak) kıyasla %1,8 artışla 2,11 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Ocak ayı ortasına, Ocak ayının başına (1-10 Ocak) kıyasla %0,3 artışla 2,07 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Söz konusu dönemde ülkede büyük ve orta ölçekli çelik üreticilerinin stokları arttı. 31 Ocak tarihi itibarıyla büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 20 Aralık tarihine kıyasla %18,7 artışla 15,35 milyon mt’a yükseldi.