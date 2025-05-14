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CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Mayıs ayının başında %0,2 yükseldi, stoklar arttı

Çarşamba, 14 Mayıs 2025 15:44:03 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Mayıs ayı başında (1-10 Mayıs), Nisan ayı sonuna (21-30 Nisan) kıyasla %0,2 artışla 2,21 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik Nisan ayı sonunda, Nisan ayı ortasına (11-20 Nisan) kıyasla %1,2 düşüşle 2,20 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

10 Mayıs itibarıyla Çin’in büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 30 Nisan tarihine kıyasla %5 arışla 16,06 milyon mt olarak kaydedildi. 


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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