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CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Nisan ayının sonunda %1,2 geriledi, stoklar düştü

Cuma, 09 Mayıs 2025 11:04:35 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Nisan ayı sonunda (21-30 Nisan), Nisan ayı ortasına (11-20 Nisan) kıyasla %1,2 düşüşle 2,2 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik Nisan ayı ortasında, Nisan ayı başına (1-10 Nisan) kıyasla %1,5 artışla 2,23 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Söz konusu dönemde Çin’in büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 20 Nisan tarihine kıyasla %8,5 düşüşle 15,29 milyon mt olarak kaydedildi. 


Etiketler: Filmaşin İnşaat Demiri Uzun Ürünler Yassı Ürünler Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

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