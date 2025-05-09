CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Nisan ayının sonunda %1,2 geriledi, stoklar düştü

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Nisan ayı sonunda (21-30 Nisan), Nisan ayı ortasına (11-20 Nisan) kıyasla %1,2 düşüşle 2,2 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik Nisan ayı ortasında, Nisan ayı başına (1-10 Nisan) kıyasla %1,5 artışla 2,23 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Söz konusu dönemde Çin’in büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 20 Nisan tarihine kıyasla %8,5 düşüşle 15,29 milyon mt olarak kaydedildi.