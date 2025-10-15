CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi 2025 yılı Ekim ayının başında %7,5 arttı, stoklar da yükseldi

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Ekim ayı başında (1-10 Ekim), Eylül ayı sonuna (21-30 Eylül) kıyasla %7,5 artışla 2,03 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Eylül ayı sonunda, Eylül ayı ortasına (11-20 Eylül) kıyasla %8,9 düşüşle 1,89 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Söz konusu dönemde Çin’in büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 30 Eylül tarihine kıyasla %8,2 artışla 15,88 milyon mt olarak kaydedildi.

