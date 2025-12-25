Çin karbon salımı sıfıra yakın ilk büyük kapasiteli çelik hattını devreye aldı

23 Aralık’ta Çin, Guangdong eyaletinin Zhanjiang şehrinde karbon salımı sıfıra yakın ilk büyük kapasiteli çelik üretim hattını tamamladı. Guangdong Eyaleti Ekoloji ve Çevre Departmanı’nın açıkladığı üzere bu durum, Çin’in çelik sektörünün geleneksel fosil yakıtlara bağımlılığından uzaklaşması anlamına geliyor ve sektörün yeşil ve düşük karbonlu dönüşümünde büyük bir atılım olarak değerlendiriliyor.

Baowu Steel’e ait olan üretim hattı, geleneksel kok yerine hidrojenin ana indirgeme maddesi olarak kullanıldığı gelişmiş hidrojen esaslı metalurjik elektrik izabe teknolojisi ile çalışıyor ve böylece karbon emisyonlarını kaynağında azaltıyor. Bununla birlikte elektrik ark ocaklı üretim süreci tamamen yenilenebilir enerji kullanıyor, bu da enerji tarafındaki karbon ayak izini düşürüyor.

Sıfıra yakın karbon salımı yapan çelik üretim hattı; 220 mt yüksek verimli yeşil elektrik ark ocağı, rafinasyon tesisleri ve 2.150 mm ebadında tek bantlı sürekli slab döküm hattını içeriyor. Geleneksel süreçlerle karşılaştırıldığında bu hat, karbon emisyonlarını %50 ila %80 oranında azaltabiliyor.