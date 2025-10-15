Çin’de çelik sektörü üretici fiyat endeksi 2025 yılı Ocak-Eylül döneminde yıllık %8,6 geriledi

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, metal izabe ve haddeleme sektörüne yönelik üretici fiyat endeksi bu yılın Eylül ayında aylık %0,2 artış ve yıllık %0,6 düşüş gösterdi.
Ocak-Eylül döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla %8,6 geriledi.
Söz konusu ayda, genel üretici fiyat endeksi yıllık %2,3 düşüş kaydederken aylık yatay seyretti. Sanayi üreticilerinin alım fiyatları yıllık bazda %3,1 düşerken, aylık %0,1 arttı.
Bu yılın Ocak-Eylül döneminde genel üretici fiyat endeksi geçen yılın aynı dönemine kıyasla %2,8 düşerken, sanayi üreticilerinin alım fiyatları da yıllık %2,3 gevşedi.