CISA üreticilerinin çelik üretimi Kasım ayının başında %0,48 düştü, stoklar arttı

Cuma, 13 Kasım 2020 14:16:55 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği, bu yılın Kasım ayı başında (1-10 Kasım), Çin’de CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli çelik işletmelerin ortalama günlük çelik üretiminin Ekim ayının sonuna (21-31 Ekim) kıyasla %0,48 düşüş göstererek 2,15 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

Bu yılın Ekim ayı sonunda (21-31 Ekim), Çin’de CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli çelik işletmelerin ortalama günlük çelik üretimi Ekim ayının ortasına kıyasla %0,77 düşerek 2,16 milyon mt seviyesinde kaydedilmişti.

Söz konusu dönemde Çin çelik piyasasında stok seviyeleri hafifçe arttı. 10 Kasım itibarıyla, Çin’deki büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 31 Ekim’e kıyasla 699.600 mt veya %5,76 artış kaydederek 12,85 milyon mt seviyesinde yer aldı.

SteelOrbis’in verilerine göre, 10 Kasım itibarıyla Çin piyasasındaki ortalama inşaat demiri fiyatı 30 Ekim’e kıyasla 461 RMB/mt (69,5$/mt) veya %12,5 artış göstererek 4.163 RMB/mt (628$) depo çıkışı seviyesinde kaydedildi.

1$ = 6,6285 RMB