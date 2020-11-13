﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

CISA üreticilerinin çelik üretimi Kasım ayının başında %0,48 düştü, stoklar arttı

Cuma, 13 Kasım 2020 14:16:55 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir Çelik Birliği, bu yılın Kasım ayı başında (1-10 Kasım), Çin’de CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli çelik işletmelerin ortalama günlük çelik üretiminin Ekim ayının sonuna (21-31 Ekim) kıyasla %0,48 düşüş göstererek 2,15 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

Bu yılın Ekim ayı sonunda (21-31 Ekim), Çin’de CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli çelik işletmelerin ortalama günlük çelik üretimi Ekim ayının ortasına kıyasla %0,77 düşerek 2,16 milyon mt seviyesinde kaydedilmişti.

Söz konusu dönemde Çin çelik piyasasında stok seviyeleri hafifçe arttı. 10 Kasım itibarıyla, Çin’deki büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 31 Ekim’e kıyasla 699.600 mt veya %5,76 artış kaydederek 12,85 milyon mt seviyesinde yer aldı.

SteelOrbis’in verilerine göre, 10 Kasım itibarıyla Çin piyasasındaki ortalama inşaat demiri fiyatı 30 Ekim’e kıyasla 461 RMB/mt (69,5$/mt) veya %12,5 artış göstererek 4.163 RMB/mt (628$) depo çıkışı seviyesinde kaydedildi.

1$ = 6,6285 RMB


Etiketler: Uzak Doğu  çelik üretimi  Çin  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

16  Kas

NBS: Çin’in ham çelik üretimi Ekim ayında %12,7 arttı
03  Kas

Hebei eyaleti çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi Ekim ayında %51,8’e geriledi
28  Eki

Chongqing Steel’in net kârı üçüncü çeyrekte yükseldi, satış hacmi arttı
27  Eki

Shagang Iron and Steel’in net kârı Ocak-Eylül döneminde %16,96 arttı
27  Eki

Çinli çelik sanayi kuruluşlarının brüt kârı Ocak-Eylül döneminde %18,7 düştü