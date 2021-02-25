CISA: Şubat ayında Çin'deki talep çelik fiyatlarını destekledi

Perşembe, 25 Şubat 2021 15:23:09 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği tarafından yayımlanan rapora göre, Ocak ayında Çin’deki çelik talebi Çin Yeni Yılı tatilinin yaklaşması, kış aylarındaki geleneksel durgun dönem ve Covid-19 salgınının olumsuz etkileri nedeniyle zayıf olmuştu. Tatilden sonra beklendiği üzere iyileşen talep Şubat ayında çelik fiyatlarını olumlu etkiledi. Çin nihai mamul piyasasındaki oyuncuların dikkat etmesi gereken birkaç etken var.

İlk olarak, nihai mamul stokları yükseldi. 31 Ocak itibarıyla, Çin'in 20 büyük şehrinde beş başlıca nihai çelik ürünün toplam yerel stokları, 20 Ocak’a kıyasla 1,38 milyon mt veya %16,5 artış göstererek 9,73 milyon mt olmuştu. 10 Şubat itibarıyla ise, söz konusu ürünlerin stokları 31 Ocak’a kıyasla %16,5 artarak 11,34 milyon mt seviyesinde yer aldı.

CISA’ya göre, Ocak ayı sonunda (21-31 Ocak), Çin’de ortalama günlük ham çelik üretimi Ocak ortasına (11-20 Ocak) kıyasla 1,87 düşüş göstererek 2,18 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Ancak tatil döneminde söz konusu üretim hafifçe iyileşti.

Son olarak, 19 Şubat itibarıyla, Çin Demir Cevheri Fiyat Endeksi bu yılın başına kıyasla %7,01 artışla 170,72$/mt seviyesinde yer alırken, artış hızı söz konusu dönemde %2,42 büyüme gösteren bileşik çelik fiyat endeksinden hızlı oldu. Demir cevheri fiyatlarındaki daha büyük artışlar, çelik şirketlerinin kârlılığı üzerinde olumsuz bir etki bıraktı.

Şubat ayı içinse, dünya genelinde Covid-19 salgınının seyrinin daha iyiye gitmesi ve ayrıca son kullanıcıların yeniden üretime başlaması sayesinde, hem yerel hem de yurt dışı pazarlarından gelen çelik talebinin iyileşmesi bekleniyor. Çin’de çelik fiyatlarının artacağı düşünülüyor.