CISA: Çin’in çelik talebi 2021 yılında hafifçe artacak

Çarşamba, 27 Ocak 2021 15:54:50 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği tarafından yayımlanan bir rapora göre, Çin’in ham çelik üretimi yıllık %5,2 artarken, görünür çelik tüketimi %9 yükseldi. 2020 yılın inşaat sektöründen gelen çelik talebi yıllık %10 artış kaydetti.

Geçtiğimiz yıl Çin’in nihai mamul ihracatı yıllık %16,5 düşerken, ithalatta artış görüldü. Cevher ithalatı ise yıllık %9,5 artarak 1,17 milyar mt seviyesinde kaydedildi.

Birleşik çelik fiyat endeksi, 31 Aralık itibarıyla yıllık %17,36 artışla 124,52 puan oldu. Ocak-Ağustos döneminde çelik fiyatları düşerken, Eylül-Aralık döneminde arttı.

CISA’dan yapılan açıklamaya göre, Çin’in çelik talebi 2021 yılında ekonomideki gelişmeler sayesinde hafifçe artacak. Çelik ihracatının fazla artması beklenmezken, ithalatın küresel piyasadaki Covid-19 önlemleri ve Çin’deki üretime uygulanan sıkı kontroller sebebiyle artacağı düşünülüyor.

Aynı zamanda, cevher, kömür, kok ve hurda dahil hammadde fiyatlarının yüksek seviyelerde olması Çinli çelik üreticilerinin kârlılığı üzerinde olumsuz etki edecek.