CISA: Çin’de nihai mamul fiyatları Aralık’ta hafifçe yükselirken Ocak ayında gevşedi

Perşembe, 01 Şubat 2024 10:43:56 (GMT+3) | Şanghay

Çin’de nihai mamul fiyatları geçtiğimiz yılın Aralık ayında hafifçe artarken 9-16 Şubat tarihleri arasındaki Çin Yeni Yılı tatilinin yaklaşmasıyla aşağı yönlü hareket etmeye başladı.

İnşaat projelerinin tatil ve Çin’i etkisi altına alan hava koşulları nedeniyle faaliyetlere ara vermesi nedeniyle son kullanıcı sektörlerden gelen nihai mamul talebinin Ocak ayında zayıflaması ve üretimin yavaşlaması hem arz hem de talebi olumsuz etkiledi.

Öte yandan Çin’in 21 büyük şehrinde çelik stoklarının 20 Ocak tarihinde 10 Ocak tarihine kıyasla %5,4 artışla 8,23 milyon mt seviyesinde kaydedilmesi fiyatları olumsuz etkiledi.

Şubat ayında kapasite kullanım oranlarının düşmesi, talebin zayıflaması ve çelik fiyatlarının yatay seyretmesi bekleniyor. Ancak piyasa oyuncuları, talebin güçlenmesi beklendiği için özellikle de Mart ayında çelik fiyatlarının tatilin ardından yükseleceğini düşünüyor.