CISA: Çin’de çelik fiyatları Mart ayında arttı, Nisan’da sınırlı bir aralıkta dalgalanacak

Perşembe, 22 Nisan 2021 14:28:29 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA) tarafından yayımlanan yeni rapora göre, Mart ayında Çin’de çelik talebi iyi bir seyir göstermiş, bu seyirden olumlu etkilenen çelik fiyatları yükselişe geçerken, Nisan ayında aşağı yönlü düzeltme sinyalleri görüldü.

CISA’nın yaptığı açıklamaya göre, Çin nihai mamul piyasasındaki oyuncuların dikkat etmesi gereken birkaç etken var.

İlk olarak, nihai mamul stoklarında düşüş yaşandı. 31 Mart itibarıyla, toplam nihai mamul stokları, 20 Mart’a kıyasla 2,80 milyon mt veya %16 düşüş göstererek 14,70 milyon mt olmuştu. 10 Nisan itibarıyla ise söz konusu ürünlerin stokları 31 Mart’a kıyasla %5,36 arttı. Stoklardaki artış çelik fiyatlarını olumsuz etkiledi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’na (NBS) göre, bu yılın Mart ayında Çin’de ham çelik ve nihai çelik üretimi sırasıyla yıllık %8,9 ve %19,1 artış göstererek 74,75 milyon mt ve 94,02 milyon mt seviyelerinde kaydedildi. Söz konusu dönemde, Çin’deki tüm çelik üreticilerinin ortalama günlük ham çelik üretimi, bu yılın Ocak-Şubat dönemine kıyasla %2,3 artış göstererek 3,03 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Son olarak, 16 Nisan itibarıyla, Çin Demir Cevheri Fiyat Endeksi %110,34 artışla yıllık 176,39$/mt seviyesinde yer aldı. Endekste görülen artış, çelik fiyatlarında gözlenen artıştan daha fazla oldu. Demir cevheri, hurda ve koklaşabilir taş kömürü fiyatları da yüksek seviyelerde yer alıyor. Bu durum Çinli çelik üreticilerinin karlılığını gelecekte olumsuz etkileyecek.

Dünya Sağlık Örgütü geçen hafta yaptığı açıklamada, haftalık yeni Covid-19 vakalarının, son iki ayda tüm dünyada ikiye katlandığını, pandeminin başladığı tarihten itibaren en yüksek enfeksiyon hızına yaklaşıldığını belirtmişti. Söz konusu durumun ekonomiyi olumsuz etkilemesi bekleniyor. Ayrıca, Çin’in ihracat vergisi iadelerini düşürmesi bekleniyor. Bu durum da çelik ihracatında büyük zorluklara yol açacak.

Şu an çelik talebi en yoğun sezonunu yaşıyor. Bu durum, beklenen üretim kısıtlamalarına rağmen çelik fiyatlarında artışa sebebiyet verecek. Ancak, çelik fiyatlarında önceden gerçekleşen hızlı artışlar, yakın gelecekte fiyat artışlarını kısıtlayabilir. Çelik fiyatlarının, Nisan sonuna kadar sınırlı bir aralıkta dalgalanacağı düşünülüyor.