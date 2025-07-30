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CISA çelik üreticilerini arz-talep dengesizliğiyle mücadeleye çağırdı

Çarşamba, 30 Temmuz 2025 10:52:26 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA) Başkanı Zhao Minge, 29-30 Temmuz tarihlerinde Hebei eyaletinin Tangshan şehrine bağlı Caofeidian’da düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, çelik sektöründeki temel sorunun önümüzdeki dönemde de arz ve talep arasındaki dengesizlik olmaya devam edeceğini belirtti.

Zhao, çelik sektörünün güçlerini birleştirerek çeşitli önlemler alması, öz disiplinin güçlendirilmesine odaklanması ve sektörün istikrarlı, düzenli ve yüksek kaliteli gelişimini teşvik etmesi gerektiğini vurguladı.

Zhao ayrıca, çelik üreticilerine üretimi kendi kendilerine düzenleme ve çelik fiyatlarını istikrara kavuşturma çağrısında bulundu.


Etiketler: Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

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