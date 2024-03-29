CISA çelik üreticilerinden kapasite kullanım oranlarını daha da düşürmelerini istedi

Cuma, 29 Mart 2024 12:02:57 (GMT+3) | İstanbul

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), Çinli çelik üreticilerinden arz ve talep dengesini sağlayabilecek ve son kullanıcı sektörlerin ihtiyacını karşılayabilecek bir şekilde kapasite kullanım oranlarını düşürmelerini talep etti. CISA, gayrimenkul sektörünün düzenli olarak gevşemesinin ve altyapı inşaat faaliyetlerinin yavaşlamasının çelik talebini zayıflattığını ifade etti.

CISA, Çinli çelik üreticilerinin çelik stoklarını azaltması gerektiğini ve dinamik bir şekilde arz-talep dengesinin kurulması gerektiğini belirtti. Birlik, üretimin ne kadar azaltılması gerektiğine dair kesin bir rakam vermese de piyasa oyuncuları bu talebin yerel hükümetlerin yakın zamanda duyurduğu kısıtlamalara paralel olacağını düşünüyor. Yunnan, Guandong ve Shandong eyaletlerindeki yerel çelik birlikleri 7-15 Mart tarihleri arasında kapasite kullanım oranlarının üreticiye bağlı olarak %20-50 düşürülmesini istemişti. Ancak bu istek büyük bir karşılık bulmadı ve Mart ortasında CISA üyesi çelik üreticilerinin ham çelik üretimi yalnız %0,5 düşüş göstererek 2 milyon mt seviyesinin üzerinde yer aldı. Mart ortasında üreticilerin stokları ise 20 milyon mt gibi yüksek bir seviyede yer aldı.

Piyasa kaynakları, CISA’nın açıklamasıyla üretimin %40’a kadar düşürülmesini istediği fikrinde. Bu oran, Mart ortasında bakım çalışmalarına başlayan üreticilerin üretime yeniden başlamasını engelleyecek.