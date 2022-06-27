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Çinli çelik sanayi kuruluşlarının brüt kârı Ocak-Mayıs döneminde %64,2 düştü

Pazartesi, 27 Haziran 2022 09:57:18 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yayımladığı verilere göre, 41 büyük sanayi sektörünün 16’sında toplam brüt kâr bu yılın Ocak-Mayıs döneminde yıllık bazda artarken, 24’ünde azaldığı, birinde ise zarardan kâra geçildiği gözlendi. Söz konusu dönemde, metal izabe ve haddeleme sektörünün brüt kârı yıllık %64,2 düşerek 80,2 milyar RMB (12 milyar $) seviyesinde kaydedildi ve bu düşüş Ocak-Nisan döneminde kaydedilen düşüşe kıyasla 8,5 puan daha yüksek oldu.

Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde, otomotiv sektörünün brüt kârı yıllık %37,5 düşüşle 153,38 milyar RMB (22,9 milyar $) seviyesinde gerçekleşti.

Öte yandan madencilik ve cevher hazırlama sektörünün toplam brüt kârı yıllık %0,7 düşüşle 33,68 milyar RMB (5,04 milyar $), metal imalat sektörünün brüt kârı yıllık %9,8 düşüşle 68,55 milyar RMB (10,3 milyar $) ve demir yolları, deniz yolları, havacılık ile diğer ulaşım ekipmanları sektörünün brüt kârı ise yıllık %3,2 düşüşle 19,28 milyar RMB (2,9 milyar $) olarak kaydedildi.

Söz konusu dönemde, büyük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarının toplam brüt kârı yıllık %1 artarak 3,44 trilyon RMB (520 milyar $) oldu.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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