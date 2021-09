Perşembe, 09 Eylül 2021 15:11:29 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in başlıca çelik üreticilerinden Baowu Group, toplam üretim kapasitesi 280.000 mt olan tek seferde 40 mt ısıtma kapasiteli iki elektrik ark ocağını satışa çıkarmayı planladığını bildirdi.

Öte yandan, Baowu Group’un sahibi olan Baoshan Iron and Steel Co., Ltd. (Baosteel), Suudi petrol şirketi Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) ile mutabakat anlaşması imzaladığını ve Suudi Arabistan’da entegre çelik levha üretim tesisi kuracağını duyurdu.