SMS Group Çinli Angang Guangzhou Automotive Steel’e yeni galvanizleme hattı tedarik edecek

Çarşamba, 17 Nisan 2024 10:28:04 (GMT+3) | İstanbul

Alman tesis ekipmanı SMS Group tarafından yapılan açıklamada, Çin merkezli Angang Guangzhou Automotive Steel Co., Ltd.’nin şirketten gelişmiş teknolojilerin kullanıldığı yeni bir galvanizleme hattı temin edeceği duyuruldu.

Üretim kapasitesi yıllık 400.000 mt seviyesinde yer alacak 2 No’lu galvanizleme hattının, Angang’ın Guangzhou tesisinde 2013 yılında yine SMS tarafından tedarik edilen 1 No’lu galvanizleme hattının yanına kurulacağı belirtildi. Söz konusu hatta optimal yüzey kalitesi gerektiren otomotiv panellerinin üretileceği ve kullanılan teknolojinin üretim sürecinde istikrar sağlayacağı da aktarıldı.

Hattın üretime 2025 yılının Kasım ayında başlaması planlanıyor.