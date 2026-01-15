 |  Giriş 
Çin’in yeni elektrikli araç satışları 2025 yılında %28,2 arttı

Perşembe, 15 Ocak 2026 10:20:30 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Otomobil Üreticileri Birliğinin verilerine göre 2025 yılında ülkede yeni elektrikli araç üretimi yıllık bazda %29 artışla 16,63 milyon adet, satışı ise yıllık bazda %28,2 artışla 16,5 milyon adet oldu. Söz konusu dönemde yeni elektrikli araç satışları, toplam yeni araç satışlarının %47,9’unu oluşturdu.

Sadece Aralık ayında ise Çin’de yeni elektrikli araç üretimi yıllık bazda %12,3 artışla 1,72 milyon adet, satışı ise yıllık bazda %7,2 artışla 1,71 milyon adet olarak kaydedildi. Elektrikli araç satışları toplam yeni araç satışlarının %52,3’ünü oluşturdu.

2025 yılında Çin’in yeni elektrikli araç ihracatı yıllık bazda %100 artışla 2,62 milyon adet olurken, sadece Aralık ayında söz konusu ihracat yıllık 1,2 kat artış ve aylık %0,1 düşüşle 300.000 adet seviyesinde kaydedildi.


