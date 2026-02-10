Çin’de yeni elektrikli araç toptan satışlarının Ocak ayında %1 artması bekleniyor

Çin Binek Araç Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre Çin’de yeni elektrikli araç toptan satışlarının bu yılın Ocak ayında yıllık bazda %1 artışla, aylık bazda ise %42,7 düşüşle 900.000 adede ulaşacağı tahmin ediliyor.