Çin’de yeni elektrikli araç toptan satışlarının Ocak ayında %1 artması bekleniyor

Salı, 10 Şubat 2026 10:58:20 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Binek Araç Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre Çin’de yeni elektrikli araç toptan satışlarının bu yılın Ocak ayında yıllık bazda %1 artışla, aylık bazda ise %42,7 düşüşle 900.000 adede ulaşacağı tahmin ediliyor.


Etiketler: Çin Güneydoğu Asya Otomotiv 

