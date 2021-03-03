Çin’in toplam çelik ithalatı 2020’de 38 milyon mt’a ulaştı, 2021’de gücünü koruması bekleniyor

Çarşamba, 03 Mart 2021 16:41:59 (GMT+3) | Şanghay

2020 yılında, Çin’in toplam çelik ithalatı, ülkedeki güçlü talep sayesinde yarı mamul ve nihai mamul dahil olmak üzere %150 artışla 38,56 milyon mt oldu. Ayrıca, bu yıl için beklentiler de olumlu.

2020 yılında, Vietnam’ım Çin’e yaptığı çelik ihracatı 3,35 milyon mt olurken, bunun büyük bir kısmını Hoa Phat tarafından yapılan kütük ihracatı oluşturdu. Formosa Ha Tinh de 2020 yılında Çin’e ilk sıcak sac ve slab satışlarını yapmayı başardı, ancak bu trend devam etmedi.

Aynı zamanda, Hindistan’ın Çin’e yaptığı çelik ihracatı söz konusu yılda 15 kat artarak 5,08 milyon mt seviyesine yükseldi. Hint üreticiler, ikinci çeyrekte, yerel tüketimin darbe almasıyla, başta sıcak sac olmak üzere nihai mamul ihracatında aktif oldu. Yılın geri kalanında, Hindistan, Çin için düzenli bir kütük tedarikçisi haline gelirken, Çin’e yaptığı satışlarını sürdürüyor.

Çin, 2020 yılında iç piyasada talebi teşvik edecek politikalar oluşturdu ve ülkenin Covid-19’un etkilerinden hızlı bir şekilde toparlanması da çelik ithalatının artmasıyla sonuçlandı. Çin’in ham çelik üretimi 2020 yılında yıllık %5,2 artışla 1,05 milyar mt’a çıktı.

Öte yandan, küresel piyasada diğer ülkeler Covid-19’un olumsuz etkisi, çelik talebinin zayıflaması ve çelik fiyatlarındaki keskin artıştan kötü etkilendi. İç ve dış piyasalardaki çelik fiyatları arasındaki farkın büyümesi, Çin’deki alıcıların nispeten daha düşük fiyatlı ithal alım yapmasına sebep oldu.

Çin Demir ve Çelik Birliği (CISA), altyapı yatırımlarıyla desteklenen talebin 2021-22 yıllarında da devam edeceğini, bu yıl çelik ithalatının hafifçe artacağını tahmin ediyor.

Çin Metalurji Endüstrisi Planlama ve Araştırma Enstitüsü (MPI), Çin’de talebin 2021 yılında, yıllık %1 artışla 991 milyon mt olacağını öngörüyor.