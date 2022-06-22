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Çin’in Tayvan, Hindistan ve Vietnam’a paslanmaz çelik ihracatı Mayıs ayında arttı

Çarşamba, 22 Haziran 2022 11:19:07 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Bu yılın Mayıs ayında, Çin’in paslanmaz çelik ihracatı aylık %27,5 ve yıllık %32,91 artışla 486.700 mt seviyesinde kaydedildi. Bu yılın ilk beş ayında ise, ülkenin paslanmaz çelik ihracatı yıllık %13,43 artışla 1,93 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Çin Mayıs ayında, Tayvan, Hindistan ve Vietnam’a sırasıyla aylık %40,87, %4,76, %42,05 ve yıllık %18,95, %79,33, %35,32 artışla 32.600 mt, 57.400 mt ve 56.100 mt paslanmaz çelik ihraç etti. Öte yandan Çin, aynı ayda Güney Kore’ye ise aylık %27,82 artış fakat yıllık %32,72 düşüşle 31.500 mt paslanmaz çelik ihracatı gerçekleştirdi.


Etiketler: Paslanmaz Paslanmaz Ürünler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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