Çin’in Tayvan, Hindistan ve Vietnam’a paslanmaz çelik ihracatı Mayıs ayında arttı

Çarşamba, 22 Haziran 2022 11:19:07 (GMT+3) | Şanghay

Bu yılın Mayıs ayında, Çin’in paslanmaz çelik ihracatı aylık %27,5 ve yıllık %32,91 artışla 486.700 mt seviyesinde kaydedildi. Bu yılın ilk beş ayında ise, ülkenin paslanmaz çelik ihracatı yıllık %13,43 artışla 1,93 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Çin Mayıs ayında, Tayvan, Hindistan ve Vietnam’a sırasıyla aylık %40,87, %4,76, %42,05 ve yıllık %18,95, %79,33, %35,32 artışla 32.600 mt, 57.400 mt ve 56.100 mt paslanmaz çelik ihraç etti. Öte yandan Çin, aynı ayda Güney Kore’ye ise aylık %27,82 artış fakat yıllık %32,72 düşüşle 31.500 mt paslanmaz çelik ihracatı gerçekleştirdi.