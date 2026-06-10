Çin’in taneleri yönlendirilmiş silisli sac talebinin 2040 yılına kadar 3,5-4 milyon mt seviyesine ulaşması bekleniyor

Çin Demir ve Çelik Birliğinin bilim, teknoloji ve çevre koruma departmanı uzman danışmanı ve Çin Metalurji Derneğinin silisi çelik şubesinin eski genel sekreteri Chen Zhuo, 2030 yılına kadar küresel enerji dönüşümünün elektrik talebini 1,2-1,3 kat artıracağını, 2040 yılına gelindiğinde ise bu artışın 1,7-2,1 kata ulaşacağını öngörüyor. Chen Zhuo’ya göre Çin’in taneleri yönlendirilmiş silisli sac talebi 2040 yılına kadar yaklaşık 3,5-4,0 milyon mt seviyesine ulaşacak. Aynı dönemde taneleri yönlendirilmemiş silisli sac talebinin ise 13-15 milyon mt seviyesine çıkması bekleniyor.

Pekin merkezli Çinli çelik üreticisi Shougang Co., Ltd., kısa süre önce düzenlediği sonuç toplantısında taneleri yönlendirilmiş ve taneleri yönlendirilmemiş silisli sac sektörlerinin gelişimini değerlendirdi.

Shougang’ın verdiği bilgilere göre Çin’in taneleri yönlendirilmiş silisli sac üretim kapasitesi 2025 yılında yıllık bazda %10,6 artarak 3,74 milyon mt seviyesine ulaştı. Kapasitenin 2026 yılında da yıllık bazda artış göstermesi bekleniyor. Şirket ayrıca 15. Beş Yıllık Plan döneminde Çin’in enerji sektörüne yönelik yatırımlarının 4 trilyon RMB’ye (0,6 trilyon $) ulaşmasının öngörüldüğünü belirtti. Bu rakam, önceki beş yıllık döneme kıyasla %40 artış anlamına geliyor. Çin’de eskiyen elektrik şebekelerinin modernizasyonu ve yenilenmesi ile Avrupa ve ABD gibi gelişmiş ekonomilerde veri merkezlerinin inşası, enerji altyapısına yönelik yatırımların önemli ölçüde artmasına yol açacak. Söz konusu talep artışının etkisiyle taneleri yönlendirilmiş silisli sac talebinin istikrarlı büyümesini sürdürmesi bekleniyor. Shougang, Çin’in yerel taneleri yönlendirilmiş silisli sac talebinin 2030 yılına kadar 4,5 milyon mt seviyesini aşacağını öngörüyor.