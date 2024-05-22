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Çin’in sıcak rulo sac üretimi Ocak-Nisan döneminde yalnızca %7,4 yükseldi

Çarşamba, 22 Mayıs 2024 11:46:53 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, ülkenin sıcak rulo sac üretimi Ocak-Nisan döneminde yıllık %7,4 artışla 70,49 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, ülkenin soğuk rulo sac üretimi ise yıllık %24,4 artışla 15,03 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Yalnızca Nisan ayında, Çin’in sıcak rulo sac üretimi aylık %1,7 düşüş ve yıllık %1,9 artışla 18,20 milyon mt olurken, soğuk rulo sac üretimi aylık %7,7 düşüş ve yıllık %21,4 artışla 3,98 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Çin iç piyasasında sıcak rulo sac fiyatları Nisan ayında talebin güçlenmesi ve üretimin düşmesiyle genel olarak artış kaydederken arz tarafından gelen baskı bir ölçüde azaldı. En yüksek fiyat seviyesi 3.970 RMB/mt (559$/mt) ile 19-21 Nisan tarihlerinde, en düşük seviye ise 3.770 RMB/mt (531$/mt) ile 1 Nisan tarihinde kaydedildi.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Soğuk Rulo Sac Yassı Ürünler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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