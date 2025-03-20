Çin’in sıcak rulo sac üretimi Ocak-Şubat döneminde %9,3 arttı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, sıcak rulo sac üretimi Ocak-Şubat döneminde %9,3 artışla 37,12 milyon mt seviyesine çıktı.

Söz konusu dönemde, ülkenin soğuk rulo sac üretimi ise yıllık %13,1 artışla 7,62 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde Çin iç piyasasında sıcak rulo sac fiyatları önce düşüş kaydetti, ardından dalgalı bir seyir izledi ve ayın sonunda tekrar geriledi. En yüksek fiyat seviyesi 3.540 RMB/mt (494$/mt) ile 1 Şubat tarihinde, en düşük seviye ise 3.415 RMB/mt (476$/mt) ile 9-12 Ocak tarihinde kaydedildi.