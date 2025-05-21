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Çin’in sıcak rulo sac üretimi Ocak-Nisan döneminde %7 arttı

Çarşamba, 21 Mayıs 2025 10:31:53 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, sıcak rulo sac üretimi Ocak-Nisan döneminde %7 artışla 75,8 milyon mt seviyesine çıktı.

Söz konusu dönemde, ülkenin soğuk rulo sac üretimi ise yıllık %8,3 artışla 16,11 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Sadece Nisan ayında ise Çin’in sıcak ve soğuk rulo sac üretimi sırasıyla yıllık bazda %1 ve %8,4 artarak 18,5 milyon mt ve 4,3 milyon mt oldu. 

Nisan ayında Çin iç piyasasında sıcak rulo sac fiyatları önce düşüş kaydetti, ardından yükseldi ve sonrasında sınırlı bir aralıkta dalgalı seyir izledi. En yüksek fiyat seviyesi 3.525 RMB/mt (490$/mt) ile 2 Nisan tarihinde, en düşük seviye ise 3.390 RMB/mt (471$/mt) ile 9 Nisan tarihinde kaydedildi.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Çin Güneydoğu Asya 

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