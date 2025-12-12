Çin çelik ihracatına yönelik yeni düzenlemeleri devreye aldı

Çin Gümrük Genel İdaresinin (GACC) açıkladığı en güncel verilere göre Çin’in nihai mamul ihracatı, bu yılın Ocak-Kasım döneminde %6,7 artışla 107,72 milyon mt seviyesine ulaşarak tarihi zirveye çıktı.

Bu tablo doğrultusunda 12 Aralık tarihinde Çin Ticaret Bakanlığı ve GACC, 1 Ocak 2026’dan itibaren yürürlüğe girecek olan ve 300 kalem çelik üründe ihracat kotası uygulanmasını öngören yeni ihracat düzenlemesini duyurdu. Bu kapsamda daha önce kota dışı olan çok sayıda ürün artık kota kapsamına alınmış oldu.

Yeni düzenlemenin kapsamı şu şekilde;

Kalem 1-32: Pik demir, ferroalyaj, hurda ve yarı mamul

Kalem 33-224: Sıcak haddelenmiş/soğuk haddelenmiş yassı mamuller (rulo veya levha), çubuk, profil ve tel ürünleri

Kalem 225-300: Çelik ray, dikişsiz/kaynaklı çelik boru ve bağlantı elemanları

Başvuru kriterleri

Şirketler, ihracat kotası için ihracat sözleşmesi ve üretici tarafından düzenlenen “Ürün Kalite Denetim Sertifikası” ile başvurmak zorunda olacak. Söz konusu müdahalenin temel amaçları ise iç tedarik zincirinin korunması, sanayinin yüksek katma değerli ve yeşil üretime geçişinin hızlandırılması ve uluslararası ticaret gerilimlerine karşı sistematik bir tampon oluşturulması olarak belirtildi.

Yetkililere göre hammadde ihracatına sınırlama getirilmesi yerel arzı garanti ederken maliyet istikrarını güçlendirebilir. Aynı zamanda düşük fiyatlı ihracatın azalması, antidamping ve telafi edici vergi soruşturmalarından kaçınmaya yardımcı olabilir. Yerel hurda arzına yönelik denetimlerin sıkılaştırılması ise demir cevheri ithalatına bağımlılığı azaltarak çelik sektörü için kaynak güvenliğini artırabilir.

Kısa ve uzun vadeli etkiler

Kısa vadede:

Çelik ihracat maliyetleri artacak,

Belirsizlikler yükselecek.

Uzun vadede:

Çin çelik sanayisinin iç yapısal dönüşümünü desteklemesi,

Dış değer zincirinde daha güçlü bir konum yaratması bekleniyor.

Piyasa yorumları

Singapur merkezli bir tüccar, özellikle kütük ihracatının bu düzenlemeden en çok etkilenecek segment olduğunu belirterek “Bu durum, 2026 yılının ilk çeyreği için halihazırda bağlanmış bazı yüklemelerde gecikme veya iptale yol açabilir,” dedi.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde Çin’in yarı mamul ihracatı yıllık bazda %157 artışla 11,9 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.