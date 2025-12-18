 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Çin’in...

Çin’in sıcak rulo sac üretimi 2025 yılı Ocak-Kasım döneminde %5 artış kaydetti

Perşembe, 18 Aralık 2025 09:50:30 (GMT+3)   |   Şanghay

Bu yıl Ocak-Kasım döneminde Çin’in sıcak rulo sac üretimi %5 artışla 205,3 milyon mt oldu. Aynı dönemde soğuk rulo sac üretimi %7,7 artışla 44,34 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Kasım ayında sıcak rulo sac üretimi yıllık bazda %1,4 artış ve aylık %1,8 düşüşle 17,82 milyon mt, soğuk rulo sac üretimi ise yıllık %9,8 artış ve %2,1 düşüşle 4,3 milyon mt oldu. 

Kasım ayında sıcak rulo sac fiyatları önce düştü, sonrasında toparlandı. Fiyatlar 1-2 Kasım’da 3.430 RMB/mt (486$/mt) ile en yüksek, 7-10 Kasım’da 3.355 RMB/mt (475$/mt) ile en düşük seviyeyi gördü.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 51. Hafta, 2025

18 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

SteelOrbis yıl sonu değerlendirmesi: Ticaret engelleri ve artan yerel arzın etkisiyle 2025’te Vietnam’ın küresel sıcak ...

18 Ara | Çelik Haberler

Vietnamlı Xuan Thien Group iki yeni çelik üretim hattı için Primetals ile anlaştı

18 Ara | Çelik Haberler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 18 Aralık 2025

18 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

AB’de sıcak rulo sac fiyatları ArcelorMittal’in hamlesine rağmen sınırlı değişiklik gösterdi

17 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Çinli üreticilerin fiyat artışına rağmen BAE’de sıcak rulo sac ithalatına ilgi sürüyor

17 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 17 Aralık 2025

17 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’de KDV’siz tekliflerin geri çekilmesiyle Çin çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları yükseldi

16 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı sıcak rulo sac piyasası ihracat lisansları nedeniyle dengesiz

16 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Hindistan çıkışlı sıcak rulo sac teklifleri geçtiğimiz haftanın bağlantı seviyelerine paralel

16 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Pazaryeri Teklifleri

Sıcak Haddelenmiş Rulo - HRC
Kalınlık:  1,5 - 20 mm
Genişlik:  1.000 - 2.000 mm
Rulo:   R
ACT DEMİR ÇELİK MAKİNA
Teklifi Gör
Sıcak Haddelenmiş Rulo - HRC
Kalınlık:  2 - 6 mm
Genişlik:  1.500 mm
Rulo:   R
MIPAR METAL
Teklifi Gör
Sıcak Haddelenmiş Rulo - HRC
Kalınlık:  1,3 - 20 mm
Genişlik:  1.000 - 2.000 mm
Rulo:   R
TERRATEK METAL
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis