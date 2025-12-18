Çin’in sıcak rulo sac üretimi 2025 yılı Ocak-Kasım döneminde %5 artış kaydetti

Bu yıl Ocak-Kasım döneminde Çin’in sıcak rulo sac üretimi %5 artışla 205,3 milyon mt oldu. Aynı dönemde soğuk rulo sac üretimi %7,7 artışla 44,34 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Kasım ayında sıcak rulo sac üretimi yıllık bazda %1,4 artış ve aylık %1,8 düşüşle 17,82 milyon mt, soğuk rulo sac üretimi ise yıllık %9,8 artış ve %2,1 düşüşle 4,3 milyon mt oldu.

Kasım ayında sıcak rulo sac fiyatları önce düştü, sonrasında toparlandı. Fiyatlar 1-2 Kasım’da 3.430 RMB/mt (486$/mt) ile en yüksek, 7-10 Kasım’da 3.355 RMB/mt (475$/mt) ile en düşük seviyeyi gördü.