Liaoning’de büyük ölçekli üreticiler Ocak teslimli yerel sıcak rulo sac fiyatlarını 100 RMB/mt artırdı

Çin’in Liaoning eyaletinde faaliyet gösteren Anshan Iron and Steel, Benxi Iron and Steel (Bengang) ve Ansteel Group Lingyuan Iron and Steel Co., Ltd. (Lingyuan Steel), 2025 yılı Ocak ayı teslimli fiyatlarını açıkladı.

Üç üretici, Ocak teslimli sıcak rulo sac ve filmaşin fiyatlarını 100 RMB/mt (14$/mt) artırırken, inşaat demiri fiyatlarını yatay tuttu.

Ayrıca Anshan Iron and Steel ile Bengang, Ocak teslimli asitlenmiş sac, soğuk rulo sac, galvanizli sac ve taneleri yönlendirilmemiş silisli sac fiyatlarında da 100 RMB/mt (14$/mt) artışa gitti.