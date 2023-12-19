Çin’in sıcak rulo sac üretimi Ocak-Kasım döneminde %12,9 arttı

Salı, 19 Aralık 2023 11:32:54 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, ülkenin sıcak rulo sac üretimi Ocak-Kasım döneminde yıllık %12,9 artışla 187,27 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, ülkenin soğuk rulo sac üretimi ise yıllık %4,8 artışla 35,8 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Yalnızca Kasım ayında, Çin’in sıcak rulo sac üretimi aylık %7,73 düşüş ve yıllık %8,4 artışla 15,82 milyon mt olurken, soğuk rulo sac üretimi aylık %1,89 ve yıllık %13 artışla 3,66 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Çin iç piyasasında sıcak rulo sac fiyatları Kasım ayında önce aşağı yönlü hareket etmiş daha sonra da gevşemişti. En yüksek seviye 21 Kasım tarihinde kaydedilen 4.260 RMB/mt (600$/mt) olurken en düşük seviye 1 Kasım tarihinde 4.030 RMB/mt (568$/mt) olarak kaydedilmişti. Aralarında Baosteel, Anshan Iron and Steel ve Benxi Iron and Steel de bulunan üreticilerin Aralık ayı teslimatlı sıcak rulo sac fiyatlarını 100-200 RMB/mt (14-28$/mt) artırması piyasa beklentilerini destekledi.