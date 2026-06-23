Çin'in sıcak rulo sac üretimi 2026’nın Ocak-Mayıs döneminde %6,7 geriledi

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre bu yılın Ocak-Mayıs döneminde Çin'in sıcak rulo sac ve soğuk rulo sac üretimi sırasıyla yıllık %6,7 düşüş ve %5,6 artışla 88,541 milyon mt ve 20,684 milyon mt olarak gerçekleşti.

Mayıs ayında ise Çin'in sıcak rulo sac ve soğuk rulo sac üretimi sırasıyla 18,154 milyon mt ve 4,286 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu rakamlar yıllık bazda sırasıyla %4,0 düşüş ve %8,3 artış gösterirken, aylık bazda ise sıcak rulo sac üretimi %3,2 artış, soğuk rulo sac üretimi ise %6,7 düşüş kaydetti.

Mayıs ayında Çin iç piyasasında sıcak rulo sac fiyatları önce yükseldi, ardından hafif geriledi. SteelOrbis verilerine göre sıcak rulo sac fiyatları 12 Mayıs'ta 3.580 RMB/mt (526$/mt) ile ayın en yüksek seviyesine ulaşırken, ayın en düşük seviyesi 1-5 Mayıs döneminde görülen 3.480 RMB/mt (511$/mt) oldu.

SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere Çin'in sac/levha ihracatı bu yılın Ocak-Mayıs döneminde yıllık %13,9 düşüşle 26,16 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Ancak düşüş hızı, yılın ilk dört ayında kaydedilen seviyeye kıyasla 2,7 puan yavaşladı.

Mayıs ayında Çin'in sac/levha ihracatı 6,1 milyon mt olarak kaydedildi. Bu rakam yıllık bazda %3,7 düşüşe işaret ederken, aylık bazda %11,7 artış gösterdi.

Mayıs ayında yurt dışı sac ve levha talebindeki iyileşme, söz konusu dönemde ihracatın aylık bazda artmasını sağladı.