Çin'in sıcak rulo sac üretimi 2026'nın ilk yarısında %4,4 geriledi

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre, bu yılın Ocak-Haziran döneminde Çin'in sıcak rulo sac ve soğuk rulo sac üretimi sırasıyla yıllık %4,4 düşüşle 109,175 milyon mt ve yıllık %6,0 artışla 25,018 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Haziran ayında ise Çin'in sıcak rulo sac ve soğuk sac üretimi sırasıyla 19,113 milyon mt ve 4,545 milyon mt oldu. Sıcak rulo sac üretimi yıllık %1,4 gerilerken aylık %5,3 arttı. Soğuk sac üretimi ise yıllık %13,5 ve aylık %6,0 artış gösterdi.

Haziran ayında Çin yerel sıcak rulo sac fiyatları genel olarak aşağı yönlü bir seyir izledi. SteelOrbis verilerine göre sıcak rulo sac fiyatları 2-3 Haziran tarihlerinde 3.510 RMB/mt (517$/mt) ile ayın en yüksek seviyesine ulaşırken, 30 Haziran'da 3.420 RMB/mt (504$/mt) ile ayın en düşük seviyesine geriledi.

SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere Çin Gümrük İdaresi verilerine göre yılın ilk yarısında Çin'in sac ve levha ihracatı yıllık %11,2 düşüşle 32,24 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Böylece ihracattaki daralma hızı yılın ilk beş ayına kıyasla 2,7 puan yavaşladı.

Haziran ayında ise Çin'in sac ve levha ihracatı yıllık %2,6 artış, aylık bazda %0,16 düşüşle 6,09 milyon mt oldu.