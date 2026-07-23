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Çin'in sıcak rulo sac üretimi 2026'nın ilk yarısında %4,4 geriledi

Perşembe, 23 Temmuz 2026 09:48:04 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre, bu yılın Ocak-Haziran döneminde Çin'in sıcak rulo sac ve soğuk rulo sac üretimi sırasıyla yıllık %4,4 düşüşle 109,175 milyon mt ve yıllık %6,0 artışla 25,018 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Haziran ayında ise Çin'in sıcak rulo sac ve soğuk sac üretimi sırasıyla 19,113 milyon mt ve 4,545 milyon mt oldu. Sıcak rulo sac üretimi yıllık %1,4 gerilerken aylık %5,3 arttı. Soğuk sac üretimi ise yıllık %13,5 ve aylık %6,0 artış gösterdi.

Haziran ayında Çin yerel sıcak rulo sac fiyatları genel olarak aşağı yönlü bir seyir izledi. SteelOrbis verilerine göre sıcak rulo sac fiyatları 2-3 Haziran tarihlerinde 3.510 RMB/mt (517$/mt) ile ayın en yüksek seviyesine ulaşırken, 30 Haziran'da 3.420 RMB/mt (504$/mt) ile ayın en düşük seviyesine geriledi.

SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere Çin Gümrük İdaresi verilerine göre yılın ilk yarısında Çin'in sac ve levha ihracatı yıllık %11,2 düşüşle 32,24 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Böylece ihracattaki daralma hızı yılın ilk beş ayına kıyasla 2,7 puan yavaşladı.

Haziran ayında ise Çin'in sac ve levha ihracatı yıllık %2,6 artış, aylık bazda %0,16 düşüşle 6,09 milyon mt oldu.

EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör

Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Çin Güneydoğu Asya 

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Pazaryeri Teklifleri

Sıcak Haddelenmiş Rulo - HRC
Kalınlık:  1,1 - 25 mm
Genişlik:  1.000 - 2.000 mm
Rulo:   R
S235JR-S275JR-S355JR-S420MC-S460MC-S500MC- S550MC-S700MC
YEK STEEL DEMIR CELIK A.S
Teklifi Gör
Sıcak Haddelenmiş Rulo - HRC
Kalınlık:  2 - 6 mm
Genişlik:  1.500 mm
Rulo:   R
MİPAR METAL
Teklifi Gör
Sıcak Haddelenmiş Rulo - HRC
Kalınlık:  1,3 - 20 mm
Genişlik:  1.000 - 2.000 mm
Rulo:   R
TERRATEK METAL
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