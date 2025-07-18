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Çin’in sıcak rulo sac üretimi 2025 yılının ilk yarısında %4,3 arttı

Cuma, 18 Temmuz 2025 10:03:35 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, sıcak rulo sac üretimi Ocak-Haziran döneminde %4,3 artışla 114 milyon mt seviyesine çıktı.

Söz konusu dönemde, ülkenin soğuk rulo sac üretimi ise yıllık %5,9 artışla 24,18 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Sadece Haziran ayında ise Çin’in sıcak ve soğuk rulo sac üretimi sırasıyla yıllık bazda %1,3 ve %0,5 artarak 19,3 milyon mt ve 4,1 milyon mt oldu. 

Haziran ayında Çin iç piyasasında sıcak rulo sac fiyatları önce yükseldi, ardından geriledi ve sonrasında sınırlı bir aralıkta dalgalı seyir izledi. En yüksek fiyat seviyesi 3.370 RMB/mt (471$/mt) ile 6-8 Haziran tarihlerinde, en düşük seviye ise 3.330 RMB/mt (466$/mt) ile 3 Haziran tarihinde kaydedildi.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

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