Çin’in sıcak rulo sac üretimi 2025 yılı Ocak-Ekim döneminde %5,3 artış kaydetti

Bu yıl Ocak-Ekim döneminde Çin’in sıcak rulo sac üretimi %5,3 artışla 187,5 milyon mt oldu. Aynı dönemde soğuk rulo sac üretimi %7,9 artışla 40,35 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Ekim ayında sıcak rulo sac üretimi yıllık bazda %6,3 artış ve aylık %0,67 düşüşle 18,15 milyon mt, soğuk rulo sac üretimi ise yıllık %10,7 artış ve %5,13 düşüşle 4,4 milyon mt oldu.

Ekim ayında sıcak rulo sac fiyatları önce yatay seyretti, sonrasında düşüş gösterdi ve ay sonunda toparlandı. Fiyatlar 1-8 Ekim’de 3.465 RMB/mt (488$/mt) ile en yüksek, 21-22 Ekim’de 3.360 RMB/mt (473$/mt) ile en düşük seviyeyi gördü.