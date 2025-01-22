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Çin’in sıcak rulo sac üretimi 2024 yılında %3,8 arttı

Çarşamba, 22 Ocak 2025 11:24:05 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, sıcak rulo sac üretimi 2024 yılında yıllık %3,8 artışla 213,54 milyon mt seviyesine çıktı.

Söz konusu dönemde, ülkenin soğuk rulo sac üretimi ise yıllık %3,8 artışla 47,4 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Yalnızca Aralık ayında, Çin’in sıcak rulo sac üretimi aylık %14,2 ve yıllık %2,24 artışla 17,9 milyon mt olurken, soğuk rulo sac üretimi aylık %0,1 düşüş, yıllık %6,03 artışla 4,43 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Çin iç piyasasında sıcak rulo sac fiyatları Aralık ayında önce yukarı yönlü hareket ederken daha sonra düşüşe geçti. En yüksek fiyat seviyesi 3.645 RMB/mt (508$/mt) ile 10 Aralık tarihinde, en düşük seviye ise 3.535 RMB/mt (493$/mt) ile 30 Aralık tarihinde kaydedildi.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

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