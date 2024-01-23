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Çin’in sıcak rulo sac üretimi 2023 yılında %11,5 arttı

Salı, 23 Ocak 2024 11:02:07 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, ülkenin sıcak rulo sac üretimi 2023’te yıllık %11,5 artışla 204,9 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, ülkenin soğuk rulo sac üretimi ise yıllık %5,6 artışla 39,9 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Yalnızca Aralık ayında, Çin’in sıcak rulo sac üretimi aylık %1,27 ve yıllık %0,4 düşüşle 15,6 milyon mt olurken, soğuk rulo sac üretimi aylık %3,61 ve yıllık %15,3 artışla 3,79 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Çin iç piyasasında sıcak rulo sac fiyatları Aralık ayında önce yukarı yönlü hareket etmiş, ayın geri kalanında da sınırlı bir aralıkta dalgalı hareket etmişti. En yüksek seviye 8-10 Aralık tarihinde kaydedilen 4.220 RMB/mt (594$/mt) olurken en düşük seviye 5 Aralık tarihinde 4.090 RMB/mt (575$/mt) olarak kaydedilmişti. Çinli başlıca çelik üreticisi Baosteel’in Ocak teslimatlı sıcak rulo sac fiyatlarını 200 RMB/mt (28$/mt) artırması ay başında fiyatları olumlu etkilerken çevreyi koruma önlemlerine bağlı olarak üretim kısıtlaması uygulanması ay sonuna doğru sıcak rulo sac fiyatlarını destekledi.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Soğuk Rulo Sac Yassı Ürünler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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