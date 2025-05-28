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Çin’in paslanmaz çelik ihracatı Ocak-Nisan döneminde yıllık %15,09 arttı

Çarşamba, 28 Mayıs 2025 09:57:49 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin gümrük verilerine göre, bu yılın Ocak-Nisan döneminde Çin'in paslanmaz çelik ithalatı ve ihracatı sırasıyla yıllık %26,08 düşüşle 593.000 mt ve %15,09 artışla 1,67 milyon mt olarak gerçekleşti.

Sadece Nisan ayında Çin'in paslanmaz çelik ithalatı aylık %10,26 artış ve yıllık %26,76 düşüşle 142.100 mt, ihracatı ise aylık %4,85 düşüş ve yıllık %14,05 yükselişle 447.800 mt oldu.

Nisan ayında Çin'in paslanmaz çelik net ihracat tonajı bir önceki aya göre %10,54 düşüşle 305.700 mt olurken, bir önceki yıla göre %53,93 geriledi. Bu yılın ilk dört ayında ise paslanmaz çelik net ihracat tonajı yıllık bazda %65,72 artışla 1,08 milyon mt oldu.

Nisan ayında Çin'in paslanmaz çelik hurdası ithalatı, bir önceki aya göre %90,46 artışla 12.113 mt olurken, bir önceki yıla göre %43,99 arttı. Bu yılın Ocak-Nisan döneminde paslanmaz çelik hurdası ithalatı yıllık bazda %15,59 düşüşle 32.160 mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Yassı Ürünler Paslanmaz Ürünler Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

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