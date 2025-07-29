Çin’in paslanmaz çelik ihracatı 2025’in ilk yarısında yıllık %5,7 arttı

Çin gümrük verilerine göre, bu yılın Ocak-Haziran döneminde Çin'in paslanmaz çelik ithalatı ve ihracatı sırasıyla yıllık %25,3 düşüşle 827.500 mt ve %5,7 artışla 2,5 milyon mt olarak gerçekleşti.

Sadece Haziran ayında Çin'in paslanmaz çelik ithalatı aylık %12,5 ve yıllık %16,6 düşüşle 109.500 mt, ihracatı ise aylık %10,6 düşüş ve yıllık %13,9 gerilemeyle 390.000 mt oldu.

Haziran ayında Çin'in paslanmaz çelik net ihracat tonajı bir önceki aya göre %9,9 düşüşle 280.500 mt olurken, bir önceki yıla göre %12,8 geriledi. Bu yılın ilk altı ayında ise paslanmaz çelik net ihracat tonajı yıllık bazda %33,1 artışla 1,67 milyon mt oldu.

Aynı ay, Çin'in paslanmaz çelik net ithalat tonajı bir önceki aya göre %31,9 düşüşle 9 milyon mt olurken, bir önceki yıla göre %34,4 yükseldi. Bu yılın ilk altı ayında ise paslanmaz çelik net ithalat tonajı yıllık bazda %0,74 düşüşle 52,5 milyon mt seviyesine yer aldı.