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Çin’in otomobil satışları ilk çeyrekte %72,8 artışla 6,3 milyon mt olacak

Perşembe, 08 Nisan 2021 14:57:15 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Otomobil İmalatçıları Birliği (CAAM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ocak-Mart döneminde Çin’de otomobil satışlarının yıllık %72,8 artışla 6,34 milyon adet olması bekleniyor.

Binek araç satışlarının yıllık bazda %74,1, ticari araç satışlarının ise yıllık bazda %71,2 artması öngörülüyor.

Öte yandan, sadece Mart ayında ülkede araç satışlarının aylık %64 artışa ve yıllık %66,8 yükselişle 2,38 milyon olması bekleniyor. Bu kapsamda binek araç satışlarının %73,4 ve ticari araç satışlarının %73,4 artacağı tahmin ediliyor.

CAAM daha önce Şubat ayında otomobil satışlarında büyük bir artış olduğunu açıklamıştı. Bunun sebebi 2020 yılı Şubat ayında satışların oldukça düşük olmasıydı.


Etiketler: Uzak Doğu  Çin  |  benzer haberler »


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