Çin’in yerel tahvil ihracatı 2025 yılı Aralık ayında 24,9 milyar $ oldu

Çin'de yerel yönetimler tarafından geçtiğimiz yılın Aralık ayında ihraç edilen yeni tahvillerin toplamı 173,2 milyar RMB (24,9 milyar milyar $) seviyesinde açıklandı. Bu rakam, Çin’in 2025 yılında yaptığı tahvil ihracatının %61,05’ini gösteriyor.

2025 yılının tamamında ise Çin'deki yerel yönetimler tarafından ihraç edilen yeni tahvillerin toplamı 5,4 trilyon RMB (770 milyar $) oldu.

Söz konusu yıl içerisinde, yeni ihraç edilen tahvillerinden elde edilen gelirler ağırlıklı olarak proje yatırımlarına ve yerel yönetim borçlarının azaltılmasına aktarıldı.