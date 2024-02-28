Çin’in makine sektöründe katma değerli üretim tonajı 2023 yılında %8,7 arttı

Çarşamba, 28 Şubat 2024 11:46:53 (GMT+3) | Şanghay

Çin Makine Sektörü Federasyonu (CMIF) tarafından yapılan açıklamada, Çin’in makine sektörünün katma değerli üretimi 2023 yılında %8,7 artış gösterdiği, faaliyet kârının %6,8 artışla 29,8 trilyon RMB (4,2 trilyon RMB) ve brüt kârının %4,1 artışla 1,8 trilyon RMB (250 milyar $) seviyelerinde kaydedildiği bildirildi.

2023 yılında makine sektörünün ticaret hacmi %1,7 artışla 1,09 trilyon $ seviyesinde kaydedilirken Çin’in dış ticaretinin %18,3’ünü meydana getirdi. Sektör yıllık %5,8 artışla dış piyasalara 783,02 milyar $ değerinde satış yaptı. Bu rakam ülkenin toplam ihracatının %23,2’sine denk düşüyor.