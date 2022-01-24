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Çin’in kütük ithalatı 2021 yılında %31,02 düştü

Pazartesi, 24 Ocak 2022 12:25:20 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in kütük ithalatı 2021 yılında yıllık %31,02 düşüşle 11,97 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Üretime getirilen kısıtlamalar, yerel kütük tercih edilmesi ve cansız talep sonucunda 2021 yılında kütük ithalatı aşağı yönlü hareket etti.

Yalnızca Aralık ayında, Çin aylık %46,63 üşüşle 920.000 mt kütük ithal etti.

Yine de kütük ithalat hacminin pandemi öncesine kıyasla halen yüksek seviyelerde yer aldığı gözlenirken, piyasa oyuncuları Çin’in kütük ithalatının devam etmesini beklediklerini ancak çelik üretimine getirilen kısıtlamaların ve talebin artış hızında belirleyici olacağını bildirdi.


Etiketler: çelik üretimi  Uzak Doğu  uzun ürünler  Çin  yarı ürünler  kütük  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


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