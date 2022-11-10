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Çin’in kok ithalatı Ocak-Eylül döneminde %67 düştü

Perşembe, 10 Kasım 2022 15:30:35 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Çin Gümrük İdaresi tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin kok ithalatı bu yılın Ocak-Eylül döneminde yıllık %66,72 düşüşle 364.900 mt’a gerilerken, ortalama ithalat fiyatı yıllık %37,81 artışla 439,04$/mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde Japonya, Rusya ve Kolombiya’nın toplam 346.900 mt ile Çin’e en çok kok ihracatı yapan ülkeler olduğu belirtildi.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, bu yılın ilk dokuz ayında kok ihracatı yıllık %41,17 artışla 7,31 milyon mt olmuş ve ortalama ihracat fiyatı yıllık %40,47 artışla 474,7$/mt seviyesinde yer almıştı. Çin’in toplam kok ihracatının %44,52’sini Hindistan, Endonezya ve Brezilya’ya yapılan satışlar oluşturuyor.


Etiketler: Hammaddeler Çin Uzak Doğu İth/ihr İstatistikleri 

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