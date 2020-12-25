Çin’in kok ihracatı Ocak-Kasım döneminde %46,2 düştü

Cuma, 25 Aralık 2020 12:21:47 (GMT+3) | Şanghay

Çin gümrüğü tarafından yayımlanan aylık ithalat ve ihracat verilerine göre, Çin bu yılın Ocak-Kasım döneminde, yıllık %46,2 düşüşle 3,09 milyon mt metalürjik kok ihracatı gerçekleştirdi. Bu düşüş oranı yılın ilk on ayında kaydedilen düşüş oranına kıyasla 2,3 puan daha yavaş oldu.

Söz konusu dönemde, Çin’in kömür ihracatı yıllık %42,1 düşüşle 3,1 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, bu düşüş yılın Ocak-Ekim döneminde kaydedilen yıllık düşüş oranına kıyasla 6,5 puan daha hızlı gerçekleşti.

Yalnızca Kasım ayında ise, Çin’in kok ihracatı aylık bazda %45 artış fakat yıllık bazda %8,7 düşüşle 290.000 mt olurken, kömür ihracatı aylık %10,5 ve yıllık %79 düşüş göstererek 170.000 mt seviyesinde kaydedildi.