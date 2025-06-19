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Çin’in kok ihracatı Ocak-Mayıs döneminde %25 düştü

Perşembe, 19 Haziran 2025 10:15:54 (GMT+3)   |   Şanghay

Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde Çin’in metalürjik kok ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %25 düşüşle 3 milyon mt olarak kaydedildi.

Aynı dönemde Çin’in kömür ihracatı yıllık bazda %12,9 artışla 2,54 milyon mt seviyesinde yer aldı. İthalatı ise yıllık %7,9 düşüşle 188,67 milyon mt oldu. 

Sadece Mayıs ayında, Çin'in metalürjik kok ihracatı yıllık bazda %2,2 ve aylık %23,6 artışla 680.000 mt, kömür ihracatı ise yıllık %32,3 artış ve aylık %43 düşüşle 410.000 mt olarak kaydedildi. Söz konusu ayda kömür ithalatı yıllık bazda %17,7 düşüş ve aylık bazda %4,7 artışla 36,04 milyon mt oldu.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

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