Çin’in demir cevheri üretimi piyasanın zayıflaması nedeniyle Temmuz ayında aylık %9 düştü

Cuma, 20 Ağustos 2021 14:07:27 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yayımladığı verilere göre, ülkenin demir cevheri üretimi bu yılın Temmuz ayında aylık %9,04 düşüşle ve yıllık %4,9 artışla 79,93 milyon mt seviyesinde yer aldı.

İthal demir cevheri fiyatları Temmuz ayında artış gösterdi ve 6 Temmuz tarihinde en yüksek seviyesine ulaşarak 221$/mt CFR’da kaydedildi. Öte yandan, Ağustos ayında, merkezi hükümetin, ham çelik üretimini düşürme hedefi ve vadeli çelik fiyatlarındaki gerileme sonucunda 30-31 Temmuz tarihlerinde en düşük seviyesine ulaşarak 180$/mt CFR seviyesinde yer aldı.

Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde, Çin’in demir cevheri üretimi yıllık %14,5 artışla 570,18 milyon mt oldu. Söz konusu artış, yılın ilk altı ayında kaydedilene kıyasla 1,4 puan daha yavaş oldu.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, Çin’in demir cevheri ithalatı bu yılın Ocak-Temmuz döneminde yıllık %1,5 düşüşle 649,02 milyon mt seviyesine gerilerken, sadece Temmuz ayında yıllık %21,4 düşüşle 88,50 milyon mt demir cevheri ithal edilmişti